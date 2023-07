Petitto: "I Moderati e Riformisti per preparare il buongoverno del centrodestra" In Consiglio regionale la formalizzazione del nuovo gruppo di opposizione

“Ad apertura del Consiglio regionale odierno, formalizzata in Aula la nascita del gruppo ‘Moderati e Riformisti', una iniziativa che vuole unire e rafforzare il centrodestra”.

Così il capogruppo Livio Petitto che con Stefano Caldoro, Massimo Grimaldi, Gennaro Cinque, forma il gruppo.

“Abbiamo - dice - l’ambizione di essere la casa dei riformisti, dei cattolici, dei liberali. Non nasciamo contro nessuno ma per rafforzare un'area con proposte e programmi. Saremo utili al centrodestra qui in Consiglio regionale e nei territori, riferimento di consiglieri comunali ed amministratori”.

“Faremo - conclude - una opposizione seria e sui temi, daremo un contributo per archiviare la stagione delle sinistre e preparare il buongoverno del centrodestra. Quello che, con Giorgia Meloni, sta facendo bene al Paese”.