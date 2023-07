Schlein a Napoli, glissa su De Luca e parla di autonomia Al suo arrivo visita al murales di Maradona

Parla dell'autonomia, del senso della due giorni di Napoli e della necessità di dire no al progetto Calderoli, Elly Schlein. Segue questa linea rispondendo a chi le chiede cosa pensi della spaccatura e dell'assenza del governatore del Pd, Vincenzo De Luca. "Siamo molto felici di questa due giorni importante del partito democratico", ha detto al suo arrivo a Napoli - siamo qui per dire insieme a tutte le persone che hanno partecipato, dai nostri amministratori ad esperti costituzionalisti, rappresentanti delle forze sociali, sindacali, delle imprese, siamo qui appunto per dire no al progetto di autonomia differenziata di Calderoli e del Governo di Giorgia Meloni". La segretaria del Pd prima di arrivare alla sede di Foqus, ha visitato il murales dedicato a Maradona.

Il documento che certifica la spaccatura e dice no ai commissari

Pesa l'assenza del governatore campano e di tutti i consiglieri regionali e dei segretari delle proovince di napoli avellino benevento e salerno che in un documento bomba presentato alla segreteria chiedono di superare il commissariamento del partito campano e hanno annunciato una riunione, a fine luglio, un’iniziativa «autonoma per non bloccare la vita e l’azione politica del partito democratico in Campania». Di quella pagina di versioni ce ne sono due, in verità. La prima violenta, la seconda edulcorata. Ma il contenuto politico è lo stesso.

Pd: Manfredi, lavorare per unita', De Luca e' una risorsa

"Bisogna sempre lavorare per l'unita', io l'ho sempre detto. Vincenzo De Luca rappresenta una risorsa per la Campania". Cosi' il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando alla manifestazione sull'autonomia differenziata organizzata dal Pd. "Noi dobbiamo lavorare per l'unita' - rimarca - Ci possono essere dei momenti di frizione, dei conflitti, poi ci sono delle dinamiche interne al Pd rispetto alle quali io non entro, pero' noi dobbiamo lavorare per l'unita', non possiamo fare a meno di nessuno".

Pd: Bonaccini "Se ci dividiamo sarà il più bel regalo alla destra"

"Evitiamo di dividerci, non ci capirebbero. Se ci dividiamo tra di noi sarà il più bel regalo, che non meritano, alla destra per lasciarla qui i prossimi 20 anni". Lo ha detto Stefano Bonaccini, intervenendo alla manifestazione organizzata dal Pd a Napoli sul tema dell'autonomia differenziata. "Abbiamo bisogno di lavorare uniti in un partito plurale, che viva Dio proprio perché è plurale può ambire a diventare il primo partito del Paese nei prossimi anni", ha aggiunto Bonaccini.

Decaro: Assenza De Luca pesa, va superata

"E' un'assenza che pesa e non possiamo far finta che non ci sia. L'assenza c'è e va superata, l'impegno di tutti deve essere di superarlo ma credo che il Pd saprà trovare, come ha fatto nel passato, i modi per superare anche le divisioni interne". Così Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, ha risposto a Napoloi, in merito all'assenza alla due giorni organizzata dal Pd contro l'autonomia differenziata, del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Se vogliamo un paese unito dobbiamo essere uniti innanzitutto noi, altrimenti non siamo credibili - ha sottolineato - Purtroppo oggi non ho visto tutto il partito qui, quindi mi sento di fare un appello a tutti a superare le divisioni interne, superare anche le divisioni che ci possono essere tra il partito nazionale e alcune articolazioni sul territorio, perché solo così avremo la possibilità uniti di affrontare le tante battaglie che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi".