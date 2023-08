Reddito di cittadinanza: corteo a Napoli, Meloni contestata "Vogliamo dignità e lavoro": manifestanti davanti alla sede di Fratelli d'Italia

Un gruppo di circa 200 persone si è radunato a Napoli , nella zona di Porta Capuana, e si sta ora muovendosi in corteo in direzione del centro della città. Davanti al gruppo dei manifestanti, controllato dalle forze dell'ordine, c'è lo striscione 'Il reddito di cittadinanza non si tocca. Vogliamo dignità e lavoro'. A manifestare precari storici e disoccupati organizzativi. Durante il corteovengono urlati slogan.

Anche cori contro la premier Giorgia Meloni nel corteo che a Napoli vede sfilare precari storici e disoccupati organizzativi. 'Reddito non c'è più, Meloni a testa in giù', recita uno di essi. Il corteodei manifestanti è giunto in piazza Garibaldi e si sta muovendo verso la sede di Fratelli d'Italia, che si trova all'inizio di Corso Umberto. Tanti gli striscioni esposti tra cui uno molto grande che recita 'Lavoro o non lavoro, vogliamo campare. Lottiamo uniti per il reddito universale. Giù le mani dal reddito'.

Il gruppo di manifestanti in piazza a Napolicontro l'abolizione del reddito di cittadinanza si è fermato sotto la sede di Fratelli d'Italia, al Corso Umberto. Il portone d'ingresso è protetto da tre camionette della polizia davanti alle quali ci sono due file di agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti cantano cori contro l'eliminazione del reddito di cittadinanza e contro la premier Giorgia Meloni.