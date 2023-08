Tagli del Pnrr, Acampora (Pd): "Da Napoli deve partire la mobilitazione" Il territorio napoletano penalizzato con il taglio di 824,8 milioni di progetti

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa promossa dal Partito Democratico della Campania sui progetti a rischio del PNRR, dopo i tagli decisi pochi giorni fa dal governo Meloni. Il territorio del comune di Napoli come ha certificato Openpolis sarà il più penalizzato con ben 824,8 milioni di euro in meno.

"A Napoli non salteranno soltanto i 70 milioni di euro per il lotto M di Scampia e i 52 per San Giovanni - Taverna del Ferro, ma anche le risorse per altri 12 importanti progetti per un totale di circa 27 milioni - spiega Gennaro Acampora Capogruppo PD Comune di Napoli - Stiamo parlando dalla ristrutturazione dell’ex Opg a Materdei (16 milioni), della piscina Galante di Scampia (4 milioni), dell’Educandato in piazza Miracoli (1,5 milioni) e degli interventi per il Pan (250mila), dei lavori per il Maschio Angioino (200mila) e per l’ex asilo Filangieri (100mila), fino ai progetti di valorizzazione dei beni confiscati in tutta la città (totale 1,8 milioni) e altri interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti (complessivi 3 milioni). Venerdì scorso il consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione che non è solo un appello accorato al governo, ma un impegno a una mobilitazione nelle piazze che ci deve coinvolgere come Partito Democratico, come consiglieri di Napoli e come amministrazione della terza città d'Italia. E' necessario reagire contro questo folle disegno nordista che, insieme all'autonomia differenziata e la sospensione del reddito di cittadinanza, punta ad affossare Napoli, le sue ambizioni e le sue speranze" conlclude Acampora.