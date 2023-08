Reddito di cittadinanza, Fico contro il governo Meloni: "Si attacca la povertà" L'ex presidente della Camera a Secondigliano: Ribellarsi al paradigma ideologico di questa destra

"Il provvedimento di abolizione del reddito di cittadinanza è scellerato e non tiene conto delle difficoltà in cui versano e vivono tante persone non solo qui a NAPOLI, ma in tutta Italia". Lo ha detto Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5s, in occasione della conferenza stampa in corso a Secondigliano, quartiere di NAPOLI che contava 36mila percettori di reddito di cittadinanza. "Noi dobbiamo ribellarci ad un'idea culturale - ha aggiunto - per cui si attaccano la povertà e la difficoltà e dobbiamo uscire fuori dal paradigma che questa destra ideologica porta avanti: chi prende il reddito di cittadinanza è un fannullone".