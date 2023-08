"Manfredi è l'antinapoletano", l'ironico post dell'ex sindaco de Magistris E' polemica a Napoli, l'ex pm mette a fuoco tutti i divieti attuati dall'attuale amministrazione.

“Il Manfredi pensiero: Possono i bambini della città giocare a pallone per strada, come faceva anche Maradona da ragazzo? NO

Si possono tenere i panni stesi nei vicoli e nelle strade di Napoli come da tradizione centenaria napoletana, tra l’altro ecologicamente sostenibile? NO

Per salutare i calciatori del Napoli che hanno vinto lo scudetto si può far girare l’autobus scoperto per le strade della città? NO

Si può organizzare la festa scudetto a numero chiuso a piazza Plebiscito solo per chi paga o è raccomandato? SÌ

Si possono far scorrazzare criminali tedeschi vestiti da tifosi per il centro di Napoli in modo da danneggiare la città e mettere in pericolo la popolazione? SÌ

Si possono vendere le bibite fuori lo stadio Maradona come si fa da decenni? NO

Si può organizzare con tutti i soldi che ha avuto Manfredi un servizio di trasporto pubblico efficiente per andare alla partita e poi tornare a casa? NO

Si possono organizzare in città servizi più efficienti, dai rifiuti ai trasporti, dalle politiche sociali alla sicurezza, con la montagna di soldi ricevuti dall’amministrazione Manfredi subito dopo il suo insediamento con il patt(cc)o per Napoli? NO

Manfredi ritarda a mettere in servizio i nuovi treni della metro acquistati dalla precedente amministrazione? SÌ

Può Manfredi invece triplicarsi lo stipendio? SÌ

Sarebbe opportuno che la città avesse un assessore alla cultura tenuto conto che negli ultimi dieci anni, nonostante Manfredi, Napoli è prima per crescita culturale nel nostro Paese? NO

È possibile che Manfredi sinora viva solo di rendita del lavoro fatto negli anni passati, tagli solo nastri e non abbia programmato e realizzato nulla per la città? SÌ

La conosce la città? NO

Vive la città? NO

Vive in citta? NO

Attraversa la citta? NO

Sta con la gente per strada e riceve la gente al Comune? NO

Tifa per la città, per il Napoli e per tutto ciò che è napoletano? NO

Esiste una cura naturale? SÌ, l’amore e la passione senza condizioni per Napoli. Ma per quello non ci vogliono i soldi e il potere, ma il cuore e il sentimento.”