Manfredi: "Chiederò a Meloni impegno per servizi e trasporto scuole nei comuni" Il sindaco metropolitano domani a Caivano incontrerà la Premier

"Chiederò alla presidente un impegno costante, il sostegno alle tante iniziative che vengono fatte non solo a Napoli ma nell'area metropolitana, finanziamenti per i servizi, per le infrastrutture di trasporto, per le scuole, per le attività dei Comuni".

Lo ha detto il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, che domani sarà a Caivano in occasione della visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Manfredi ha sottolineato come il Comune di Caivano "è esempio di un Comune che ha avuto grandi difficoltà amministrative, non ha personale. A Napoli abbiamo fatto un grande investimento sugli assistenti sociali, sulle maestre delle scuole e abbiamo ancora bisogno anche di altro. Altri Comuni non hanno fatto tutto questo. C'è bisogno di grande concretezza, di normalità, di grande impegno da parte di tutti, ma noi dobbiamo essere molto operativi e continuativi nelle azioni che facciamo", ha concluso. (

Manfredi, pochi a manifestazione Caivano? Gente è disillusa

"Non possiamo misurare l'impegno della gente dalla partecipazione o meno a una manifestazione. Penso che le persone siano un pò disilluse perché ci sono state tante promesse e non sempre, come conseguenza, ci sono stati dei fatti. Credo che non ci dobbiamo preoccupare delle manifestazioni ma di fare le cose e di far sentire le persone sostenute dallo Stato". Ha aggiunto il sindaco di Napoli, rispondendo a una domanda sulla scarsa partecipazione della cittadinanza alla manifestazione che si è svolta ieri a Caivano.