Musicista ucciso, Cerreto (Fdi): "Politiche di sinistra hanno portato violenza" "Per la sinistra la cultura può essere racchiusa solo nel mito di Gomorra"

"La miope politica della sinistra subita in particolar modo in Campania ha portato disastri e un crescendo di violenza inaudita. Per loro la cultura può essere racchiusa solo nel mito di Gomorra che ha trovato humus facile nei quartieri di borgata dove il degrado, l'illegalità, la mancanza di aggregazione ha generato solo mostri. Ultimi sono gli episodi di stupro a Caivano ai danni di due tredicenni ed ultimo lo sfogo di un padre che lascia NAPOLI perché il figlio gli è stato ucciso da un sedicenne, per un parcheggio. Ecco questa è la sintesi di una politica che ha girato le spalle ad una realtà che purtroppo esiste. Questo è il fallimento totale di tutte le Istituzioni che hanno l'onore di governare una Regione stupenda come la Campania. Ora entrare nella semplice diatriba delle parti per evidenziare i danni provocati dalla sinistra fino ad oggi, è un gioco che consente di vincere facile ed è anche inutile quando ci si trova di fronte a drammi del genere. Posso solo con convinzione affermare e sostenere che l'azione di Governo del centro destra è forte e chiara, si lavora per la cultura e la legalità, concetti fortemente ripresi anche dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita ieri a Caivano. Di fronte a simili barbarie e violenza c'è solo da lavorare gettando il seme della cultura tanto blaiterata dalla sinistra. È nostro compito fare in modo che non si scappi dalla Campania ma ci si sente fieri ed orgogliosi di appartenere ad una Regione che vanta cultura, bellezza artistica architettonica, eccellenza agroalimentare invidiata in tutto il mondo. È nostro dovere sovvertire la scala di valori che in questo momento domina e ritornare alla centralità della famiglia e scuola. Sono questi i punti cardini si una società sana e non certamente, fiction sulla camorra, musica trap e videoporno che facilmente entrano in un substrato sociale non acculturato." Lo ha dichiarato il deputato campano di Fratelli d'Italia Marco Cerreto