Piano cinema, Muscarà, basta fondi per chi sporca immagine città La consigliera regionale: "Presenterò mozione che blocchi i finanziamenti"

"Sostengo ogni singola parola della sorella di Giogiò la quale ha sottolineato che Nanpoli è Giovanbattista non è 'Mare Fuori', non è 'Gomorra'; il vero problema è che alcune di queste fiction vengono finanziate direttamente dalla Regione, con milioni di euro ogni anno, fondi di tutti i napoletani per sporcare l'immagine di Napoli".

Lo afferma la consigliere Maria Muscarà. "Presenterò una mozione - aggiunge - che blocchi i finanziamenti a queste realtà. De Luca ha avuto il coraggio di dire che 'Mare Fuori' restituisce un'immagine positiva alla città, questa è proprio distrofia della realtà, un mondo fantasioso dove il reale è totalmente diverso dalle idee di chi ci governa. Se avessimo uno Stato presente, le scuole, il ruolo della famiglia ed anche la chiesa come un tempo, raccoglitore delle realtà a rischio, tutto ciò non succederebbe. Non in una realtà dove mancano le colonne portanti della società, invece noi cosa facciamo? Finanziamo chi sporca l'immagine di Napoli. Tante chiacchiere ma alla fine? Si preferisce dare soldi a fiction violente piuttosto che la musica di Giogiò, la Canzone classica Napoletana. Quanti sono i progetti finanziati per creare nuove realtà educative sulla scia del San Carlo e del Conservatorio che ci rendono famosi nel mondo? Napoli vende ed ha sempre venduto, ma vorremmo che tornasse a vendere di sé solo il bello, da Piedigrotta al festival della canzone napoletana; intanto festeggiamo da oggi la mattanza delle bufale casertane con il Bufala Fest proprio sul luogo del delitto del giovane".