Napoli: a Villaricca il Pd appoggia il candidato sindaco Campanile con M5S Prove di campo largo nei comuni al voto nel napoletano

Nicola Campanile, candidato sindaco al Comune di Villarrica (in provincia di Napoli), godra' anche del sostegno del locale Partito democratico. Lo annunciano i dem in una nota.

"Sulla base di una condivisione della linea politica del partito Metropolitano di Napoli in tema di alleanze politiche, la segreteria del circolo PD di Villaricca partecipa alla costruzione della coalizione democratica, progressista e riformista a sostegno del candidato sindaco Nicola Campanile per le prossime elezioni amministrative", si legge nella nota congiunta di Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano Pd, del responsabile Enti locali Gaetano Bocchino e Antonella Di Rosa, segretaria del Circolo di Villaricca e membro della segreteria metropolitana. Campanile e' gia' sostenuto dal Movimento 5Stelle e Per (Per le persone e la comunita'). Villarrica torna al voto dopo essere stato sciolto per infiltrazioni della criminalita' organizzata.