"Quattro giornate di Napoli", si comincia con minuto silenzio per Napolitano La mostra Napoli Liberata apre la settimana di celebrazioni per l'ottantesimo anniversario

"Siamo qui per non dimenticare, per far capire alle nuove generazioni i sacrifici che sono stati fatti in quei giorni concitati e la forza di quell'insurrezione popolare che ha consentito ai napoletani di liberarsi da soli dall'oppressione delle truppe naziste". Lo ha affermato questa mattina il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, inaugurando, nella Casa del Mutilato, la mostra "Napoli Liberata", che apre la settimana di celebrazioni per l'ottantesimo anniversario delle Quattro Giornate di NapoliI.

Al taglio del nastro con lui erano presenti anche Francesco Picarone, presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, e Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale.

La cerimonia formale ha visto dapprima la deposizione di una corona di alloro, l'osservanza di un minuto di silenzio per omaggiare i caduti, poi l'Inno nazionale e, ancora, un minuto di silenzio per ricordare il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Cirillo, che ha portato alla platea i saluti del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, ha ribadito il dovere delle istituzioni democratiche di tramandare alle generazioni future i valori delle Resistenza e ha ringraziato gli organizzatori della mostra, tra gli altri, l'Associazione nazionale Combattenti e Reduci, l'Associazione nazionale Mutilati, Invalidi di Guerra e l'Associazione nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Associazioni Cristiane lavoratori Italiani, insieme a moltissime altre sigle e realtà che condividono i lavori dell'antifascismo. In sala anche Antonio De Rosa, 93 anni, testimone della strage di Ponticelli che ha ricordato ai presenti, con lucido dolore, l'orrore di quei momenti vissuti quando di anni ne aveva appena tredici.

La mostra, inaugurata questa mattina, raccoglie oggetti dell'epoca conservati al Museo Bonelli di Napoli e sarà liberamente visitabile fino al 30 settembre, dalle 9 alle 16:30. L'evento di inserisce in una più ampia programmazione che coinvolgerà vari luoghi della città e vedrà il suo culmine nella visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo mercoledì 27 settembre.