Festa unità Napoli, Fico: "Per le Regionali portiamo avanti laboratorio" Autonomia differenziata e immigrazione i temi che uniscono Pd e Cinque Stelle

Alleanze tra Pd e Movimento 5 Stelle? "È un dibattito che affrontiamo qui alla festa del Pd napoletano, ed è un chiaro contributo che cerchiamo di dare alla città rispetto a un'alleanza che abbiamo già fatto in città e che sta funzionando". Ha risposto così, da Napoli, il presidente del comitato di garanzia dell'M5s Roberto Fico, che interviene oggi alla giornata di apertura della Festa dell'Unità.

"Napoli - ha spiegato - è di sicuro il nostro laboratorio di base, qui e per qualsiasi altra elezione ci sia in questa regione. Le prossime elezioni regionali? Si tratta di un laboratorio di base secondo me importante che stiamo portando avanti, ma dipende da tutti e ognuno fa la propria parte. Qui a Napoli due anni fa c'è stato un accordo con il Pd, ci abbiamo lavorato insieme tanti e insieme stiamo governando la città. Resto dell'idea che dobbiamo trovare punti di unione su tematiche fondamentali".

Per Fico nel centrosinistra si trovare l'unione sui grandi temi come "sull'autonomia differenziata che ammazza il Sud e anche l'intera Italia minando le fondamenta, ma anche su temi come l'immmigrazione".