Napoli: illegittimo licenziamento rider, interviene la Schlein La segretaria Pd è intervenuta alla Festa dell'unità del Pd Napoli in corso alle Terme di Agnano.

È "una buona notizia" la pronuncia della sezione lavoro del Tribunale di Milano che ha dichiarato illegittimi i licenziamenti di 4mila rider da parte di Uber Eats. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in collegamento video alla Festa dell'unità del Pd Napoli in corso alle Terme di Agnano. "I lavoratori di Uber Eats sono stati licenziati ingiustamente e il giudice ha dato loro ragione, ha detto che hanno ragione nella loro battaglia per il lavoro e non potevano essere licenziati così, dall'oggi al domani, con un sms o una mail, senza alcuna attenzione ai loro diritti e alle loro tutele", ha aggiunto Schlein.