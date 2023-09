Festa dell'Unità Napoli. Sabato c'è Manfredi e domenica chiude De Luca Domani mattina i segretari regionali di Cgil Cisl e Uil

Un sabato dedicato agli amministratori locali, mentre domenica 1 ottobre si chiuderà con l'intervento del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Continua alle Terme di Agnano l'appuntamento con "Napoli è Comunità" la Festa dell'Unità partita il 28 settembre ed organizzata dalla federazione dem di Napoli guidata dal segretario Giuseppe Annunziata.



Nelle ultime due giornate della manifestazione previsti appuntamenti, incontri e dibattiti sia di mattina che di pomeriggio.

Sabato 30 settembre sarà la giornata dei sindaci e degli amministratori locali del Partito Democratico. Si parte alle ore 10.00 con l'incontro "Napoli: sviluppo e occupazione" coordinato da Berardo Impegno, resp. economia segreteria metropolitana PD Napoli, interverranno Raffaele Topo, il senatore Antonio Misiani; Pierpaolo Baretta, assessore al Bilancio del Comune di Napoli; Chiara Guida, resp. formazione professionale segreteria metropolitana PD Napoli; i sindacalisti Giovanni Sgambati (UIL), Gianpiero Tipaldi (CISL), Nicola Ricci (CGIL) e Antonio Bassolino.



Si prosegue alle ore 11.30 con l'incontro "Napoli: lavoro, cultura e legalità per le periferie", coordinato dalla presidente GD Napoli, Roberta Baiano. Sul palco delle Terme di Agnano interverranno Sandro Ruotolo, Enzo Falco, già Sindaco di Caivano; il magistrato Aldo De Chiara, Paolo Siani e la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.



Nel pomeriggio si riparte con il confronto dal titolo "Il Mezzogiorno in Europa, fra spinte regionalistiche e politiche di coesione sociale" (ore 17.30) al quale interverranno oltre al segretario dem Giuseppe Annunziata, Claudio De Vincenti, ordinario di Economia Politica La Sapienza Roma; Ludovica Agrò, già direttore generale Agenzia per la coesione territoriale; Amedeo Lepore, ordinario di storia economica L.Vanvitelli; Adriano Giannola, presidente Svimez; e Armida Filippelli, assessore regionale alla formazione, e sarà moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore, Vera Viola.



Alle 18.15 spazio al confronto dal titolo "Generazione a rischio. Tutela dei bambini, povertà educativa e disagio minorile: il ruolo della collettività" con la consigliera regionale e presidente della commissione politiche sociali Bruna Fiola; Maria de Luzenberger, procuratore presso il tribunale dei minori di Napoli; Paolo Siani, Samuele Ciambriello, Carmela Ferrara, dirigente scolastico “Don Geremia Piscopo” di Arzano, e Anna Riccardi, presidente fondazione “Famiglia di Maria”.



"Le buone pratiche amministrative negli enti locali" è il titolo del dibattito delle ore 19.00 con Antonio Decaro e coordinato da Paola Maiurino, resp. cultura e turismo segreteria metropolitana PD Napoli; e che vedrà alternarsi gli interventi di Enza Amato, presidente Consiglio Comunale di Napoli; Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli; Gennaro Acampora, capogruppo PD Comune di Napoli; Giuseppe Maiello, capogruppo PD Sant’Anastasia, resp. terzo settore e PA segreteria metropolitana PD Napoli; Marco Del Prete, capogruppo PD Città Metropolitana di Napoli. Partecipano i Sindaci e gli amministratori locali del PD metropolitano di Napoli.



Si chiude alle ore 20.00 con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervistato da Ottavio Ragone.



Domenica 1 ottobre, ultima giornata della kermesse dem, si partirà alle ore 10.30 con la tavola rotonda con i rappresentanti dei partiti e dei movimenti del centrosinistra metropolitano di Napoli dal titolo "L’alternativa alla destra nella sfida delle elezioni amministrative" e coordinato da Antonella Ciaramella, direzione Pd Napoli, e che vedrà la partecipazione del segretario nazionale dei socialisti Vincenzo Maraio, e il vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa.



Alle ore 12.00 si parlerà di violenza di genere con Ilaria Perrelli, Presidente della consulta regionale delle donne; Angela Pascale, resp. contrasto alla violenza di genere segreteria metropolitana PD Napoli; la senatrice Valeria Valente; Assunta Tartaglione; la senatrice Cecilia D’Elia; Giovanna Cacciapuoti, avvocata, centro anti violenza Napoli; Elvira Reale, psicologa, associazione salute donna; Raffaello Nuzzo, resp.iniziativa politica e forum Napoli Gd Napoli.



Nel pomeriggio, alle ore 17.00, è prevista la presentazione del libro “Ucraina” di Umberto Ranieri ed edito da Guida. Insieme all'autore discuteranno Emma Buondonno, coordinatrice PD circolo San Ferdinando, il deputato Stefano Graziano, il senatore Alessandro Alfieri e l'avvocato Francesco Lauro, esperto di diritto internazionale.



Alle ore 18.00 si ricorderà l'Ottantesimo Anniversario delle “Quattro Giornate di Napoli” con la partecipazione di Ciro Raia, presidente provinciale ANPI Napoli e la proiezione di un cortometraggio.



Alle ore 19.00 il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà intervistato da Luigi Vicinanza.



Le due giornate si concluderanno con un appuntamento musicale: sabato 30 ospite d'eccezione Dario Sansone dei Foja e domenica 1 ottobre gran finale con il concerto di Marco Zurzolo.