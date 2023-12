Campania, Nappi Lega: De Luca, niente più alibi "Avviare piano lavoro e formazione professionale"

“Il rapporto Svimez 2023 fotografa il paradosso che si vive al Sud. A fronte dell’incremento dell’occupazione, maggiore rispetto al resto del Paese, si registra ancora un lavoro povero, fatto di bassi salari e precarietà diffusa. La situazione è drammatica anche in Campania, dove come denuncio da più di otto anni, urgono un piano regionale per il lavoro e per la formazione professionale. Allo stesso tempo è necessario attivarsi per fare rete tra scuole, aziende e università, e bisogna mettere in campo interventi seri ed efficaci per sostenere le piccole imprese, che vanno aiutate a investire su formazione, sicurezza e occupazione di qualità. De Luca che continua a spacciare i concorsoni per un progetto di rilancio dell’occupazione, si dia una svegliata, il tempo delle balle e degli alibi è finito”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.