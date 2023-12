Giugliano: la Lega entra in consiglio comunale con Maria Vitiello Nota congiunta di Claudio Durigon, commissario regionale del partito in Campania e Severino Nappi

“Diamo il benvenuto nella Lega a Maria Vitiello. Siamo sicuri che la consigliera comunale di Giugliano saprà dare un contributo importante per la difesa, la cura e il rilancio del territorio, nel solco dei valori e della politica del fare che da sempre contraddistinguono le donne e gli uomini della Lega”.

Così in una nota congiunta Claudio Durigon, commissario regionale del partito in Campania, Severino Nappi, capogruppo in Consiglio regionale, Carmela Rescigno, commissario della provincia di Napoli. Alla neoconsigliera della Lega viene affidato l’incarico di commissario cittadino del partito a Giugliano. “Ringrazio Claudio Durigon e tutto il partito campano per la fiducia accordatami e per il ruolo di grande responsabilità che mi è stato affidato, sprone a impegnarmi sempre al massimo per la collettività”, afferma Maria Vitiello.