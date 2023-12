Regionali: Martusciello: "Campania a Fdi? Tema non all'ordine del giorno" Il coordinatore forzista: "Decisione su candidature solo dopo le Europee"

"La decisione sulle candidature alle prossime regionali della Campania sarà presa, in accordo tra le forze alleate del centrodestra, dopo le elezioni europee. Eventuali auto candidature di questi giorni, rientrano esclusivamente nella dialettica pre elettorale". Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, commenta le dichiarazioni del vice ministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, che ha avanzato la richiesta di una candidatura di Fdi al vertice della giunta regionale campana, nel corso del congresso provinciale del partito. "Il sistema proporzionale con il quale si vota alle europee- aggiunge Martusciello - enfatizza le differenze tra i partiti alleati in politica nazionale e, quindi, anche regionale oltre che in Europa. Le Regionali campane e la candidatura alla presidenza - conclude il coordinatore forzista - non sono un tema all'ordine del giorno. Se ne parlerà a tempo dovuto, nello spirito di coesione che ha caratterizzato finora l'alleanza dei partiti di centrodestra"