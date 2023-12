Assemblea regionale della rete politica PER, in campo per le amministrative 2024 Ampio dibattito a Pomigliano con oltre duecento persone impegnate nei circoli territoriali

Si è svolto a Pomigliano d'Arco il Convegno/Assemblea regionale della rete politica PER le Persone e la Comunità. Presenti oltre 200 persone tra amministratori e rappresentanti dei circoli territoriali di PER.

A partire dalle Regionali del 2020, PER ha sostenuto 25 sfide amministrative in cui la rete si è messa in evidenza come realtà politica innovativa, aperta e inclusiva. Il Convegno/Assemblea ha perciò messo a fuoco il tema della partecipazione alla vita pubblica: sinora infatti PER si è distinta per la capacità di coinvolgere nell'impegno persone e comunità formatisi nel mondo associativo, delle professioni e del Terzo settore. Un indirizzo che viene confermato e rilanciato in vista delle amministrative della primavera 2024.

L'appuntamento è stato introdotto, come contributo formativo, dal professore Antonio Guarino, ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza della Federico II.

Ampio e ricco il dibattito sull'identità della rete politica, sul quadro politico regionale e sul significato delle elezioni europee di Giugno. Particolarmente significativo l'intervento dei candidati della lista PER al Forum dei Giovani di Napoli, un segno di speranza per tutta la città.

Il segretario e il presidente di PER, Giuseppe Irace e Nicola Campanile, hanno sottolineato i "risultati impensabili" raggiunti in meno di 4 anni dalla rete politica lanciando anche tre forum tematici permanenti per sostenere l'attività di amministratori e circoli, per valorizzare nuove competenze e per appassionare le giovani generazioni alla "politica dei fatti concreti"