Annunziata (PD): "Aderiamo alla mobilitazione di massa contro l'Autonomia" Il segretario dem invita alla mobilitazione

"Il ddl sull'Autonomia Differenziata approvato al Senato è una legge tutta a svantaggio delle regioni del Mezzogiorno e non fa altro che aumentare le disparità tra le regioni del Nord e del Sud. Come Partito Democratico di Napoli faremo la nostra parte e accogliamo con favore le dichiarazioni del governatore De Luca. L'operazione verità proposta dal Presidente è fondamentale per tutelare l'unità e la coesione del nostro Paese. Le iniziative indirizzate agli amministratori pubblici, al mondo della cultura, a quello delle imprese e del lavoro rappresentano un passo significativo verso la promozione di un dialogo inclusivo e la salvaguardia degli interessi del Mezzogiorno d'Italia" - è quanto dichiara Giuseppe Annunziata segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico.