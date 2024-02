Stellantis: Annunziata (Pd), da Tavares dichiarazioni gravi "All'atto della fusione furono date garanzie su Pomigliano"

Il Partito Democratico scende in campo al fianco dei lavoratori Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), "stanchi di essere messi sotto ricatto dalle strategie e dal braccio di ferro tra azienda e governo".

"Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sono gravi e preoccupanti. Quando fu effettuata la fusione tra FCA e PSA che diede vita al gruppo Stellantis erano state offerte ampie garanzie del carattere strategico dello stabilimento di Pomigliano e in generale di tutti gli stabilimenti in Italia. L'ambiguità dell'amministratore delegato di Stellantis e del presidente di Exor lasciano parecchi dubbi circa il mantenimento di quel patto tra azienda sindacati e istituzioni. Non c'è più tempo per le chiacchiere e i tatticismi: il Governo e tutte le istituzioni devono mettere al primo posto delle proprie agende politiche ogni misura per tutelare i livelli di occupazione e produzione".

E' quanto sottolineano in una nota Giuseppe Annunziata, segretario Metropolitano del Pd e Germaine Popolo, segreteria metropolitana Pd con delega al lavoro e professioni del circolo Pd di Pomigliano d'Arco. "Il Partito Democratico - si spiega nella nota - scende in campo al fianco dei lavoratori, stanchi di essere messi sotto ricatto dalle strategie e dal braccio di ferro tra azienda e governo. Sabato 10 febbraio, alle ore 10.30, si svolgerà una manifestazione pubblica che vedrà la partecipazione di Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano e commissario del circolo di Pomigliano, Antonio Misiani, commissario regionale e responsabile imprese del Pd nazionale, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della giunta regionale, i deputati Piero De Luca e Marco Sarracino, nonché i consiglieri regionali del Pd". "Un primo grande confronto pubblico - si conclude la nota - con il quale il Partito Democratico rivendica con fermezza l'assunzione, da parte dell'azienda e del governo, di scelte ed azioni a sostegno dei lavoratori, del lavoro innovativo, affinché gli incentivi alla produzione si traducano davvero in incentivi al lavoro, alla famiglia, all'economia, alla crescita del Paese".