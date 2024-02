Ospedale dei Colli, tagli nei reparti: Maresca e Simeone lanciano l'allarme La riorganizzazione mette a rischio la qualità dell'assistenza

I Consiglieri comunali di Napoli, Catello Maresca e Nino Simeone hanno trasmesso una nota al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca e al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per intervenire su una situazione delicata che vedrebbe coinvolti i medici e il personale sanitario dell'Ospedale dei Colli. Una recente bozza di atto aziendale, inviata dai vertici dell'Azienda Ospedaliera alle Organizzazioni Sindacali, sta infatti suscitando forti preoccupazioni tra i lavoratori per le ricadute negative che questo piano potrebbe causare, sia sul piano lavorativo che sulla qualità dell'assistenza sanitaria fornita ai pazienti.

Questa bozza di riorganizzazione, tra le altre cose, prevederebbe infatti una riduzione significativa del numero delle Unità Operative Semplici Dipartimentali da 37 a 23 e i dipartimenti che subirebbero i maggiori tagli sono quelli di Cardiochirurgia e Cardiologia che, si ricorda, hanno reso il Monaldi, in modo particolare, un importante centro di riferimento a livello internazionale, riconosciuto quale Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione nel campo delle malattie cardiopolmonari e polmonari.

Per effetto di questa riorganizzazione, molti medici, professionisti di comprovata esperienza e riconoscimento internazionale, verrebbero messi nelle condizioni di lasciare l’Azienda Sanitaria Pubblica per continuare a lavorare altrove, magari nel settore privato. Verrebbero declassati medici riconosciuti a livello internazionale, professionisti affermati che ricoprono incarichi di prestigio, quali presidenti di società scientifiche e altro.



I consiglieri Maresca e Simeone, auspicano pertanto, un ripensamento da parte dei vertici aziendali e chiedono al Sindaco ed in modo particolare al Presidente della Regione, De Luca, in qualità di delegato alla Sanità, di intervenire nel merito per evitare l'ennesimo "taglio" a discapito del Servizio Sanitario Pubblico napoletano e campano.

*Catello Maresca e Nino Simeone