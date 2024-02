Schmidt candidato, Ruotolo (Pd): Usano la cultura come un taxi per le elezioni L'intervento dei dem sulla possibile candidatura del direttore del Museo di Capodimonte

"Questa destra che governa l'Italia che idea ha delle istituzioni? La presa del potere meloniano in Rai, le nomine nel cinema, nei teatri e nei musei sono fatte all'insegna dell'amichettismo meloniano, senza nessun rispetto per il pubblico", dice Sandro Ruotolo, responsabile Cultura del Partito Democratico. "Prendete ad esempio - riprende - le voci di queste ore circa la candidatura per la destra a sindaco di Firenze dell'ex direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, appena insediato come direttore del Museo di Capodimonte di Napoli. Una manovra tutta studiata a tavolino. Napoli, la storia culturale della ex capitale del Regno delle Due Sicilie, non meritava questo affronto. Non si prende in giro una citta' come ha fatto il signor Schmidt". "Noi vorremmo essere smentiti ma ormai sarebbe questione di poco tempo l'annuncio della sua candidatura. Le istituzioni culturali di Firenze e Napoli non sono taxi andata e ritorno e soprattutto meritano rispetto", conclude l'esponente dem.