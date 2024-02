Acampora (Pd): "Napoli o Firenze, Schmidt prenda decisione inequivocabile" Il capogruppo dem sulla candidatura del direttore del museo di Capodimonte

"Schmidt deve prendere una decisione chiara ed inequivocabile. Il Real Bosco di Capodimonte ha bisogno di una guida oltre che stabile, fermamente impegnata e concentrata nella Direzione di una risorsa così importante per la città, come il Real Bosco e l'annesso Museo. Il ruolo che il Direttore Schmidt è chiamato a ricoprire qui a Napoli è di tipo pubblico e non politico, se il Direttore preferisce cimentarsi nella sfida elettorale di Firenze e quindi intraprendere un percorso Politico, gli facciamo gli auguri, nonostante a Firenze siamo convinti che la migliore soluzione sia invece Sara Funaro. Dica in modo chiaro e senza tentennamenti quali sono i suoi programmi futuri. Ove mai non dovesse vincere, cosa accadrebbe? non vorrei si possa pensare che il Museo di Capodimonte sia un taxi oppure un paracadute per chi non vince una sfida elettorale. Lo dico non solo da Capo Gruppo PD al Comune di Napoli ma anche, da cittadino nato e cresciuto a Capodimonte: il Bosco è la più grande ed importante risorsa pubblica del Territorio, tra le più importanti in Città e non merita questi dubbi e tentennamenti, non lo merita soprattutto perché dopo anni di rilancio assolutamente non si possono fare passi indietro". Lo dice Gennaro Acampora, capogruppo PD al Comune di Napoli