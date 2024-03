Borrelli: "Campi Flegrei tremano ancora, ma il Governo non fa nulla" Il deputato: "Non c'è traccia di attività nè del Piano di emergenza"

"Nell'area flegrea la terra continua a tremare e la forte scossa registrata oggi ce lo ha ricordato ancora una volta. Purtroppo i Campi flegrei sono fuori dal radar politico del governo". Lo afferma il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Lo scorso ottobre - prosegue - il ministro Musumeci proprio a Pozzuoli disse che in 60 giorni si sarebbe fatto ciò che non era stato realizzato in 60 anni. Bene, sono trascorsi 120 giorni e non c'è traccia di attività significative, se non quelle sismiche.Aspettiamo ancora i fondi per i comuni inseriti all'interno del perimetro dell'area sismica, non c'è traccia del Piano di emergenza per l'area bradisismo.Siamo ancora nella fase di definizione dell'articolato, e solo ora è stato varato il protocollo per le analisi di sicurezza degli edifici privati. Bisogna cambiare passo e occorre prevedere anche le misure economiche per sostenere la messa in sicurezza degli edifici stessi. Rilevare le criticità e non poterle eliminare sarebbe l'ennesima beffa ai danni delle popolazioni. Non possiamo ricordarci dei campi flegrei solo quando la terra trema, adesso bisogna accelerare".