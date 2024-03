Annunziata (PD): "Da Calderoli ennesimo attacco a Napoli e al Meridione" Stupisce il silenzio assordante di tanti illustri parlamentari meridionali di centro destra

"Le parole del Ministro Calderoli sono solo la conferma di una persona inadeguata a ricoprire ruoli delicati con proposte che offendono la memoria dei nostri padri costituenti. Ma quello che stupisce ancora di più è il silenzio assordante di tanti illustri parlamentari e politici meridionali del centrodestra. Cos'altro dobbiamo sentirci dire? Quale altra porcata dovrà far approvare Calderoli per avere un sussulto d'orgoglio?" - è quanto dichiara il segretario metropolitano di Napoli del Partito Democratico, Giuseppe Annunziata.

"La difesa del meridione non ha bandiere politiche. Ed invece, si continua a non prendere le distanze da una riforma fatta per svendere il sud e solo per dare una mancetta elettorale ad una forza politica che ormai ha difficoltà anche nell'estremo nord. E non è nemmeno la prima volta che Calderoli esprime senza mezzi termini tutto il suo odio nei confronti di Napoli e del Meridione. Basta fare qualche ricerca in internet per imbattersi in una lunga lista di dichiarazioni razziste contro il Mezzogiorno. Ora vuole continuare a nascondere le sue difficoltà, il suo nervosismo, forse perché si è reso conto anche lui che la riforma che sta portando avanti sull'autonomia differenziata non è tanto diversa da quella legge elettorale che portava il suo stesso nome. Questo provvedimento del Governo, se passa anche alla Camera, sancirà uno spacca Italia, aumenterà le diseguaglianze nel Paese, non favorirà la crescita di tutto il territorio e sancirà la morte del Mezzogiorno" - spiega Annunziata.