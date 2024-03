"Il napoletano chiagne e fotte? Calderoli oltraggioso e razzista" La nota di Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli

"Se veniamo accusati dal ministro Calderoli di avere un atteggiamento 'chiagne e fotte' di partenopea memoria nei confronti della sua splendida autonomia differenziata, allora lui la smetta innanzitutto di essere oltraggioso e offensivo verso la città di Napoli, abbia rispetto per una capitale della cultura mondiale, e faccia lui lo sforzo di capire chi lui pensa sia animato soltanto da pregiudizi puramente ideologici, un allarmismo immotivato e fantasiose ipotesi di pericolo".

Così Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli. "Continui ad avere la pazienza di Giobbe, si porti pure il Maalox per i prossimi mesi - aggiunge Acampora - perché se lui continua a ignorarci noi continueremo a spiegare ai cittadini perché il suo disegno di legge minaccia l'unità del Paese, ma soprattutto l'uguaglianza dei diritti e l'uniformità dei servizi su tutto il territorio nazionale". Infine Acampora ricorda che "non solo le Regioni del Sud, ma anche i Comuni hanno ribadito più e più volte motivi di preoccupazione ignorati dal ministro. Infatti la devoluzione alle Regioni di funzioni non solo legislative ma anche amministrative e gestionali, non tiene conto del ruolo e del contributo che in tutti questi anni i Comuni italiani come Napoli hanno offerto in termini di servizi ai territori e alle comunità e soprattutto sul meccanismo di solidarietà e perequazione. Con questa riforma non avremo strumenti, e noi lo ricorderemo in tutte le sedi al signor ministro, che gli piaccia o meno".