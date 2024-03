19 marzo, auguri a tutti i papà dalla vicepresidente del Senato Castellone L'esponente del M5S: auguri a tutti coloro che hanno scelto di essere padre in tanti modi diversi

"Auguri ai papà. A tutti coloro che hanno scelto di essere padre in tanti modi diversi. A chi vuole essere padre biologico e per farlo deve andare all’estero perché in Italia la gestazione per altri non è permessa. Ai single che vogliono adottare un figlio e in Italia oggi non possono. Tra qualche anno tutto questo sarà scontato e penseremo perché non l’abbiamo fatto prima" - afferma la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone in una nota Facebook.