Comunali. Capri: Paolo Falco nuovo sindaco Sconfitto Ciro Lembo

E' il medico chirurgo Paolo Falco il nuovo sindaco dell'isola di Capri. Con 2.793 preferenze, pari al 70,92 per cento delle preferenze, Capri si e' imposto su Ciro Lembo, che si ferma al 29,08 per cento. Per la lista Capri futura che ha sostenuto Falco, scattano otto seggi; quattro seggi vanno alla lista di Lembo, Capri ai capresi.