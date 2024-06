Pd, Elly Schlein a Napoli per il Pride: "Uniti si vince" La segretaria nazionale dei dem rilancia la battaglia contro l'autonomia

"Le divisioni sono sempre state la fortuna della destra. È il tempo di unire le nostre forze, senza formule calate dall'alto, senza strette di mano in stanze chiuse, ma sulle grandi battaglie come la sanità, la scuola pubblica". Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in occasione del convegno sui diritti al Pride Park di Napoli a cui partecipa anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Schlein ha affermato che "su tutte queste battaglie sono convinta che si possa stare insieme. Ne abbiamo occasione già sui territori. Pensiamo alle città dove abbiamo vinto. Andiamo insieme a vincere perché uniti si vince".

Autonomia, Schlein: battaglia comune con De Luca

Con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "c'è intanto per una grande battaglia comune, che è quella che stiamo facendo contro l'autonomia differenziata". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta a margine di una iniziativa promossa alla vigilia del Napoli Pride. Schlein, arrivata in città già ieri, racconta di aver passeggiato per Napoli e di aver incontrato "persone preoccupate degli effetti di questa autonomia fatta senza un euro, che vuol dire aumentare le diseguaglianze territoriali che il Sud e le aree interne di questo Paese hanno pagato fin troppo". "Credo - prosegue - che questa sia una grande battaglia da fare con i nostri amministratori regionali, con i nostri amministratori locali. Ci stiamo sentendo con le Regioni e i Comuni perché ci prepariamo a quello che servirà per contrastare l'autonomia differenziata ora che l'hanno fatta passare di notte in Parlamento, probabilmente perché si vergognano di aver fatto una norma che spacca l'Italia in due. Credo che ci siano tante questioni su cui oggi siamo concentrati per fare una battaglia comune nell'interesse nazionale e dell'unità nazionale del Paese".