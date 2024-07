Martusciello: "Sindaco di Napoli? Candideremo un civico" "I partiti faranno un passo di lato e sceglieranno un napoletano che vorrà impegnarsi per la città"

"Alle elezioni comunali di Napoli del 2026 riproveremo ancora a candidare a sindaco un esponente della società civile”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania , Fulvio Martusciello, risultato il più votato del centrodestra a Napoli città alle scorse elezioni europee. "Napoli - aggiunge Martusciello - avrà bisogno della partecipazione di tutte le categorie professionali, delle migliori espressioni della società civile. I partiti faranno un passo di lato - conclude il coordinatore forzista - e sceglieremo un napoletano che vorrà impegnarsi per far ripartire la città".