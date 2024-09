Barone: "Ottima scelta Zinzi, segnale positivo per la classe dirigente campana" La nomina del nuovo coordinatore regionale della Lega

"La scelta del segretario federale Salvini e del vice Claudio Durigon di affidare le sorti della Lega in Campania all’amico onorevole Gianpiero Zinzi rappresenta un segnale molto positivo per la classe dirigente campana. Aver individuato un deputato molto attivo sui territori che è stato anche consigliere regionale e comunale significa aprire ulteriormente le porte della Lega agli amministratori e a quanti non credendo più in un certo civismo hanno bisogno di un partito radicato e che dia risposte concrete”.

Così Luigi Barone, responsabile nazionale coesione territoriale e zes della Lega Salvini Premier. “Gianpiero ha già dato dimostrazione della propria capacità nel ruolo di vice coordinatore regionale e sono sicuro che farà benissimo nel ruolo di coordinatore regionale della Lega in Campania.

Le sfide che ci attendono, ad iniziare dai tanti comuni al voto nella prossima primavera, poi la battaglia campale delle regionali e le provinciali, sono importantissime e con la ottima guida di Zinzi affiancato da una squadra capace e con la voglia di fare e la regia di Durigon sono sicuro che la Lega sarà la sorpresa positiva dei prossimi appuntamenti elettorali perché è l’unico partito in grado di garantire adeguate risposte ai territori”, conclude Barone.