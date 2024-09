PD Napoli: "Mobilitazione contro il decreto sicurezza del Governo Meloni" "La nostra voce deve essere forte e univoca contro questo attacco ai diritti fondamentali"

"Il Decreto Sicurezza, se approvato con lo stesso testo anche al Senato, rappresenterebbe un serio pericolo per le libertà individuali, riducendo drasticamente i diritti delle persone e minando i fondamenti della nostra democrazia. Per questo, manifestiamo il nostro fermo no al provvedimento presentato dal Governo Meloni, che ha appena incassato il via libera della Camera". Ecco il commento di Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD Napoli, e Antonietta Garzia, responsabile iniziativa politica della segreteria metropolitana, tramite comunicato ufficiale.

"Ordini del giorno e mozioni per esprimere rifiuto al decreto"

"In risposta a questa minaccia al nostro Stato di diritto, invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche e sociali a unirsi a noi in una mobilitazione senza precedenti. Abbiamo bisogno di tutti per contrastare questo attacco ai principi fondamentali della nostra società. Come evidenziato dall'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e da numerosi attivisti, questa proposta legislativa richiama pratiche repressive e antidemocratiche tipiche di regimi autoritari. È un attentato allo Stato di diritto, una linea dura che va fermata": sottolineano i Dem. "Per garantire un'azione efficace e diffusa, il PD dell'Area Metropolitana di Napoli organizzerà incontri e momenti di confronto su tutto il territorio. Allo stesso tempo, "invitiamo i Sindaci e i consiglieri comunali ad adottare ordini del giorno e mozioni per esprimere chiaramente il nostro rifiuto al Decreto. La nostra voce deve essere forte e univoca contro questo attacco ai diritti fondamentali": aggiungono gli esponenti Dem.