Stellantis, Nappi: il sito di Pomigliano non si tocca L'appello della Lega

"Ricordiamo a Stellantis il grande impegno della Regione Campania, negli anni da noi guidata quando ero assessore al Lavoro, per investire sullo stabilimento di Pomigliano e per creare le condizioni per renderlo, come è tuttora, uno dei più moderni in Europa.

Il sito campano deve rientrare nelle strategie industriali della multinazionale automobilistica a tutela di quell'impegno, degli sforzi - anche economici - sostenuti, del nostro territorio, dei lavoratori e delle loro famiglie.

In questa direzione prosegue anche il Governo nazionale per la salvaguardia e il futuro di una realtà tra le più rappresentative non solo della Campania ma di tutta la Nazione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.