Commemorazione dei defunti: da domani chiusure sulla tangenziale A Napoli stop allo svincolo Doganella

In occasione della commemorazione dei defunti e del rituale pellegrinaggio ai cimiteri di Poggioreale, in accordo con l'amministrazione comunale, al fine di favorire la circolazione sulle strade che conducono ai luoghi di sepoltura, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle 6:00 alle 14:30, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Doganella, per chi proviene sia da Capodichino sia da Pozzuoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti uscite: -per chi proviene da Capodichino: Secondigliano Aeroporto; -per chi proviene da Pozzuoli: Capodichino.