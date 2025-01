Simeone: "Terzo mandato De Luca? La telenovela continua" "Abbiamo il dovere di metterci a lavorare per evitare che la Regione passi nelle mani della destra"

"Non ritengo giusto che la prossima leadership politica e amministrativa, in Regione Campania, debba essere figlia di una "resa dei conti" interna alle stesse coalizioni, senza che si discuta di progetti concreti, sul come affrontare il dramma della Sanità campana, dei Trasporti e dei servizi ai cittadini. Non si sente parlare, da nessuna parte, di programmi politici per il futuro della stragrande maggioranza dei nostri Comuni che sono ai limiti del dissesto". Lo dice Nino Simeone, segretario regionale Psdi.

"Il tema in discussione è soltanto Vincenzo De Luca ed il suo terzo mandato? La verità è che abbiamo un centrodestra forte a livello nazionale, meno in Campania, che come al solito è "ostaggio" politico della Lega di Salvini e Zaia, in dubbio se presentare o meno il ricorso contro la legge regionale approvata in Consiglio regionale, perchè aggrovigliata nel dubbio amletico del potenziale vantaggio elettorale che otterrebbe il centrodestra rispetto ad una terza candidatura di De Luca, insieme ad un'altra del centrosinistra parlamentare, che tra l'altro si è già espressa pubblicamente sul no a De Luca ter. Il centrosinistra, dal canto nostro, è ingessato, come dimostra ancora l'assenza di un tavolo regionale per avviare una discussione programmatica in vista delle Regionali 25/26. Questo perché c'è un Partito Democratico locale a dir poco sotto assedio dai tantissimi deluchiani, della prima, seconda e terza ora, molti dei quali iscritti allo stesso PD, che vivono come un "dramma" le dichiarazioni della Schlein sul terzo mandato e che, soprattutto, nel caso il progetto De Luca ter saltasse, non saprebbero dove posizionarsi o candidarsi. Ma proprio per questo motivo, in tanti starebbero riconsiderando l'eventualità per cui il candidato dei deluchiani (e affini) non debba per forza chiamarsi Vincenzo De Luca. Un rompete le righe che mostrerebbe tutte le contraddizioni del caso, con molte sorprese e cambi di casacca. La telenovela continua... ma noi abbiamo il dovere di metterci a lavorare, seriamente, per evitare che la nostra Regione passi nelle mani di questa destra".