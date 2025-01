Centro direzionale: al via la prima fase dei lavori Dai parcheggi all'apertura della stazione Metro

Partirà tra qualche settimana la prima fase del progetto del Comune di Napoli per il recupero e la riqualificazione del Centro direzionale. Il primo step riguarderà la riqualificazione dei parcheggi che dovrebbe partire in contemporanea con l'apertura della stazione Centro direzionale della linea 1 della metropolitana. Questi i tempi e gli step indicati dal sindaco, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione della sede napoletana di Mermec proprio al Centro direzionale di Napoli. Il progetto dell'amministrazione comunale prevede, oltre al recupero dei parcheggi, il rifacimento della pavimentazione, della rete idrica, verde, l'eliminazione delle scale mobile e la realizzazione di un sistema di ascensori e di scale. "Si tratta di un investimento molto importante - ha sottolineato Manfredi - e stiamo cercando anche di reperire risorse aggiuntive per fare in modo che tutto l'intervento possa essere completato. La nostra idea è che il Centro direzionale debba avere un'offerta molto più differenziata, mantenendo la presenza istituzionale ma rafforzando la presenza dell'impresa, molti più servizi, con la possibilità di avere un'attività che sia 24 ore su 24 perché solo così garantiremo sicurezza, valore degli investimenti e qualità della vita".