Manfredi: "Bene emendamento su riscossione" Il sindaco: "Possiamo proseguire nell'opera di risanamento delle casse comunali"

"Con l'approvazione dell'emendamento al Milleproroghe relativo alla riscossione dei tributi a Napoli, è stata sanata un'incongruenza presente nella norma vigente che determinava contenziosi giudiziari. Ringrazio quindi le forze parlamentari di maggioranza e opposizione per aver dato il via libera". Lo dichiara il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "L'Amministrazione, tramite Napoli Obiettivo Valore, potrà continuare le attività di riscossione in atto virtuosamente consentendoci di proseguire lungo il percorso di risanamento delle casse comunali avviato due anni fa con il Patto per Napoli. La finalità è ottenere una fiscalità sempre più equa con l'obiettivo di poter gradualmente ridurre le tasse per i contribuenti napoletani", conclude Manfredi.