Campi Flegrei, De Luca: "Nuove esercitazioni nelle prossime settimane" Il governatore: "Per uscire da piano rientro a rischio diversi punti nascita"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato nuove esercitazioni ai Campi Flegrei nelle prossime settimane, con l'obiettivo di preparare la popolazione in caso di emergenza. "Serve grande tranquillità, ma anche grande rigore e serietà", ha dichiarato De Luca, sottolineando l'importanza di non sottovalutare la situazione.

"Attendiamo che le autorità tecnico scientifiche ci diano valutazioni attendibili, serie e definitive sullo stato di allarme", ha aggiunto il presidente, evidenziando la necessità di informazioni chiare e precise per i cittadini.

Inoltre, De Luca ha annunciato l'istituzione di un'area di accoglienza permanente presso l'ex base Nato di Bagnoli, dotata di servizi igienici e supporto psicologico. "Abbiamo visto immagini inaccettabili di cittadini che di notte rimanevano fuori dall'ex Nato e non avevano centri di accoglienza adeguati", ha spiegato De Luca, sottolineando l'importanza di garantire un luogo sicuro e protetto per i cittadini.

Sanità, a rischio i punti nascita di Polla, Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca

Sul fronte della sanità, De Luca ha lanciato l'allarme sulla possibile chiusura di alcuni punti nascita in Campania, tra cui quelli di Polla, Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca. La decisione sarebbe legata all'uscita dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, prevista per l'11 aprile.

"È una condizione che il Governo ci chiede per uscire dal piano di rientro", ha spiegato De Luca, precisando che la decisione non dipende dalla Regione. "Speriamo che questo non accada, altrimenti saremo costretti a farlo per non rimanere impiccati ad un piano di rientro che è strumentale", ha concluso il presidente.