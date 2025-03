Campi Flegrei, domani riaprono le scuole a Bagnoli Manfredi: "Lavori in tempi da record"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - dopo aver partecipato al Centro di coordinamento soccorsi insieme al Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano - si è recato presso le scuole della 10ª Municipalità per verificare di persona lo stato dei luoghi dopo gli interventi di messa in sicurezza realizzati da parte delle ditte incaricate d'urgenza dall'Amministrazione comunale. All'esito positivo dei sopralluoghi insieme ai tecnici e ai dirigenti, il sindaco ha deciso di consentire la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado da domani. "I lavori necessari negli istituti scolastici della città sono stati realizzati in tempi record in modo da far riprendere le attività scolastiche prima possibile dopo le recenti scosse. Ringrazio per il lavoro di squadra svolto in queste ore gli operai delle ditte, i dirigenti comunali, i dirigenti scolastici e tutto il personale degli istituti, gli operatori della Protezione civile per la sicurezza delle scuole e gli assistenti sociali per il sostegno alle persone allontanate dai rispettivi appartamenti", ha concluso sindaco.