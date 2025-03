Manfredi: "Dobbiamo dare risposte diverse da quelle della destra" "Repubblica fondata sul lavoro? Sì, ma spesso non basta per vivere"

"Dobbiamo essere capaci di dare una risposta ai problemi delle persone e lo dobbiamo fare con una ricetta diversa da quella che da' la destra". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi nel suo intervento al convegno 'Una nuova sinistra nel mondo che cambia' a Napoli. "Se vogliamo dare una risposta, dobbiamo usare ricette nuove che non possono essere le ricette del '900 perchè il mondo e la società sono cambiati - ha spiegato Manfredi - Dobbiamo riaffermare i nostri valori con ricette nuove. E dobbiamo dare risposte alle paure delle persone che sono sotto gli occhi di tutti". "Forse il motivo per cui i sindaci sono oggi piu' ascoltati è che purtroppo hanno questa necessita' di guardare negli occhi le persone e ascoltare i loro problemi". E il primo tra i problemi "e' il salario". "In una Repubblica fondata sul lavoro, oggi il lavoro non basta per vivere perche' puoi lavorare e avere un lavoro e uno stipendio regolare e non riuscire a vivere", ha concluso. (