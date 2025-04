Cirielli: "De Luca? Saranno uniti per conservare la gestione del potere" "Ci sarà un campo largo. Una mia candidatura? Farò quello che è necessario per il partito"

"L'economia campana e napoletana ha da sempre una vivacità industriale fortissima, sicuramente danneggiata da una burocrazia, anche regionale e basta girare per l'area di Pomigliano, che è un gioiello dal punto di vista delle aziende tecnologiche dell'aerospazio, e vedere come fanno schifo le strade gestite dalla Provincia e dalla Regione per rendersi conto di quanti ostacoli interni ci siano e di cui dobbiamo liberarci": così, a margine del convegno organizzato dall'Unione Industriali di Napoli sul Piano Mattei, si è espresso il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

"Non credo che De Luca si candiderà"

Si avvicina l'udienza in Corte Costituzionale sul terzo mandato: "Sulla vicenda della Consulta sono sempre stato molto agnostico. Non credo che De Luca si candiderà. Lo dico da un anno. Tutti dicono che si candida. De Luca non si candiderà mai perché farebbe il terzo in ogni caso. - ha spiegato - Se dovesse vincere, dirà che è candidato per ricattare il PD fino all'ultimo giorno e chiedere qualcosa in cambio. Se non lo farà, sarà magari meno forte nel ricatto politico, ma comunque metterà le sue truppe a disposizione del PD o magari di Conte. Si dice che sta parlando anche con lui. Non ci facciamo illusioni. Ci sarà un campo largo, saranno uniti per conservare la gestione del potere".

"Candidato? Sono un uomo del territorio, sarebbe un onore"

Sull'ipotesi di un rimpasto nel Governo e di una candidatura a presidente della Regione: "Non sono candidato alle Regionali, ho dato una disponibilità perché credo che chi ha avuto l'onore come me di svolgere tanti ruoli, grazie al partito, grazie alla politica e grazie alla comunità di Fratelli d'Italia campana, non può scegliere ciò che vuole fare. Deve fare quello che è giusto fare. - ha aggiunto il vice ministro - Sono un uomo del territorio, per me sarebbe un onore, ma non sono ancora candidato e nemmeno ho chiesto di essere candidato. Farò sempre quello che è necessario per far vincere la coalizione facendo la mia parte per dare un contributo alla mia patria. La mia è fatta anche di piccole patrie e c'è anche la Campania".