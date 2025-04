Le regioni del Sud, le ragioni del Sud: a Napoli Stati Generali del Mezzogiorno L’evento si terrà giovedì 17 aprile: focus su sviluppo, lavoro giovanile, infrastrutture e coesione

Giovedì 17 aprile 2025, Napoli sarà il centro del dibattito politico sul futuro del Mezzogiorno con l’evento “Le regioni del Sud, le ragioni del Sud”, titolo scelto da Forza Italia per gli Stati Generali del Sud. L'appuntamento è fissato per le ore 14 sul rooftop Riserva di via Manzoni 308.

L’iniziativa, guidata da Fulvio Martusciello, coordinatore regionale del partito in Campania, vedrà la partecipazione di amministratori locali, esponenti istituzionali, vertici azzurri e di Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia. L’obiettivo è chiaro: rimettere il Sud al centro dell’agenda politica nazionale, con una visione inclusiva e strategica per l’intero Paese.

“Le ragioni del Sud sono anche le ragioni del Nord – ha dichiarato Martusciello – Non si cresce a due velocità. Solo se riparte il Mezzogiorno riparte tutta l’Italia”. Il focus dell’incontro sarà orientato su infrastrutture, occupazione giovanile, valorizzazione delle filiere produttive e pieno utilizzo dei fondi europei.

Forza Italia intende così rafforzare la sua proposta politica attraverso un percorso di ascolto e confronto con i territori, che culminerà nella redazione di un documento programmatico da presentare al governo. “La sfida è colmare i divari senza alimentare contrapposizioni - ha concluso Martusciello - La politica deve unire, non dividere”.