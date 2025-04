Sanità in Campania: Fratelli d’Italia Napoli chiede un cambio di passo FdI attacca De Luca

Il coordinamento di Fratelli d’Italia per la grande città di Napoli lancia un duro attacco alla gestione della sanità campana da parte del Governatore Vincenzo De Luca. In un comunicato diffuso oggi, il partito denuncia un “blitz di fine mandato” con cui De Luca starebbe accelerando la nomina dei nuovi manager della sanità, nonostante il suo mandato sia ormai agli sgoccioli.

Liste d’attesa e pronto soccorso nel caos: la sanità al collasso

FdI sottolinea come i principali problemi del sistema sanitario regionale siano rimasti irrisolti durante il lungo governo De Luca. Tra le criticità più gravi vengono evidenziate: liste d’attesa interminabili; piano ospedaliero inesistente; prestazioni sanitarie in forte calo; pronto soccorso in condizioni critiche; rete dell’emergenza sanitaria inefficiente.

Secondo i dati Agenas, l’ASL Napoli 1 Centro risulterebbe tra le peggiori d’Italia per qualità dei servizi e gestione delle risorse.

Nomine sanitarie nel mirino: “Scelte inopportune e arroganti”

Fratelli d’Italia ritiene “inopportuna e arrogante” la scelta del Governatore di nominare nuovi direttori generali a fine mandato. “Chi sarà alla guida della Regione nei prossimi anni – affermano – dovrebbe poter scegliere chi gestirà un settore delicato come la sanità. Non è accettabile che decisioni così strategiche vengano prese da un presidente in uscita.”

La proposta: una riforma profonda del sistema sanitario regionale

FdI chiede un cambio di passo radicale, invocando una ristrutturazione totale del sistema sanitario campano, basata su: programmazione a lungo termine; trasparenza nelle nomine; maggiori investimenti in infrastrutture e personale; digitalizzazione delle prenotazioni e dei servizi.

Secondo il partito, “la salute dei cittadini non può essere trattata come una partita di potere. Serve visione, responsabilità e un piano di riforma serio.”

Quale futuro per la sanità in Campania?

Con le elezioni regionali all’orizzonte, il tema della sanità promette di essere uno dei nodi cruciali del dibattito politico. I cittadini campani, alle prese ogni giorno con disagi e disservizi, chiedono risposte concrete. Il futuro della sanità pubblica in Campania dipenderà dalle scelte politiche dei prossimi mesi.