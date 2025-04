Nappi (Lega): "Disastro Eav senza soluzione di continuità' Il capogruppo in Consiglio regionale: "Sicurezza sembra sia diventata un optional"

"Anche oggi, i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con i ritardi ei disagi, e soprattutto con la paura, questa volta causata dal fumo che si è sprigionato da un treno Circum interessato da un'avaria. Per fortuna non si registrano vittime, ma è evidente che la sicurezza da garantire ai passeggeri, sui mezzi e le linee di Ente autonomo Volturno, da anni è diventata un optional. propria responsabilità rispetto alla tragedia della Funivia del Faito". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.