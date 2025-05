"Il centrodestra? In Campania è imploso. Da qui arriverà segnale al Governo" Sarracino (Pd): "E' il momento del coraggio e del cambiamento"

"Il centrodestra in Campania è imploso. Non passa giorno in cui gli esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia non litighino tra loro: non hanno un candidato, non hanno una visione, non hanno una proposta per il futuro della nostra Regione. E non c’è da meravigliarsi: questa è la stessa classe dirigente che ha svenduto il Sud con l’autonomia differenziata, calpestando i diritti dei cittadini meridionali. Altro che difesa del territorio. Mentre loro si dividono, noi siamo già al lavoro. Le forze riformiste e progressiste saranno unite, determinate e credibili. Perché dalla Campania partirà un segnale durissimo al governo Meloni, è il momento di voltare pagina. È il momento del coraggio e del cambiamento".

Così il deputato Pd Marco Sarracino a margine di una iniziativa sui referendum organizzata dal Pd di Grumo Nevano in provincia di Napoli". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.