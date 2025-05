Noi Moderati: sabato a Napoli iniziativa con ministro Piantedosi Appuntamento in vista delle elezioni regionali

In ascolto per una Regione di diritti e sviluppo", promossa da Noi Moderati e che si terrà sabato 17 maggio a partire dalle 9 nell'Hotel Ramada di Napoli. Nel corso della giornata, articolata in tre panel tematici con intervista conclusiva al ministro Piantedosi, il centrodestra "raccoglierà le istanze provenienti dal territorio, con la partecipazione attiva di imprenditori, rappresentanti delle professioni sanitarie, accademici e protagonisti del tessuto produttivo regionale", spiega Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania.

"Con l’iniziativa di sabato - aggiunge Casciello - cerchiamo di ribaltare l’approccio alle elezioni regionali: la politica si mette in ascolto di chi vive la quotidianità della Campania. E lo faremo partendo da due delle molteplici emergenze che i cittadini campani sono costretti ad affrontare: sanità e lavoro. La Campania resta una delle regioni italiane dove si è costretti a rivolgersi ai privati o a strutture pubbliche in altre aree del Paese per vedersi garantito il diritto alla salute, e sul fronte del lavoro non va meglio considerando che il tasso di disoccupazione è dell’8% superiore alla media nazionale.

Nel corso dell’evento, sottolinea Casciello, "non mancherà inoltre il confronto con gli altri partiti del centrodestra. Saranno presenti il presidente Maurizio Lupi, il segretario nazionale Mara Carfagna, il responsabile nazionale degli enti locali Pino Bicchielli".