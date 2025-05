Elezioni Regionali Campania 2025: Martusciello apre a Cirielli o Zinzi Forza Italia disponibile a convergere

Il centrodestra si muove in vista delle elezioni regionali in Campania e inizia a prendere forma il confronto interno per la scelta del candidato presidente. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, ha dichiarato che il partito non avrebbe difficoltà a sostenere né Edmondo Cirielli né Gianpiero Zinzi, entrambi nomi in campo per la guida della coalizione.

Martusciello: "Nessuna difficoltà a convergere"

"Cirielli al momento è solo la proposta di Fratelli d’Italia. La Lega ha avanzato l’ipotesi di Zinzi, mentre Forza Italia ha indicato la possibilità di puntare su un nome civico", ha spiegato Martusciello ai cronisti. "Per ora non c’è nulla di definitivo, ma ovviamente, se il tavolo nazionale dovesse scegliere Cirielli o Zinzi, Forza Italia non avrebbe difficoltà a convergere", ha precisato.

Possibile nome civico in campo

La proposta di Forza Italia si differenzia da quella degli altri alleati: mentre Fratelli d’Italia punta su Cirielli e la Lega su Zinzi, Forza Italia ha lasciato aperta la possibilità di sostenere un candidato civico, in grado di rappresentare un punto di sintesi e apertura verso l’elettorato moderato.

Le liste del centrodestra: confermate le "quattro gambe" del governo

Sul fronte delle liste che sosterranno la coalizione, Martusciello ha chiarito: "Si parte da quelle politiche che costituiscono le quattro gambe del governo: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. Penso ci sarà anche la lista del Presidente, per il resto si vedrà".

La scelta del candidato presidente per la Regione Campania resta aperta, ma il clima nel centrodestra appare disteso. Con l’avvicinarsi della scadenza elettorale, sarà il tavolo nazionale a definire il nome definitivo, cercando l’unità tra i partiti della coalizione.