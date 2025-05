Ciarambino: "La morte di Martina è una ferita per tutta la comunità" "Servono decisioni concrete e forti della politica e pene esemplari per reati così efferati"

"La tragica scomparsa di Martina scuote profondamente la nostra comunità e ci lascia sgomenti. Non esistono parole che possano lenire il dolore di una famiglia distrutta dalla violenta perdita di una figlia ancora adolescente - dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale della Campania - Martina rappresentava il futuro, la speranza, la gioia di vivere di una generazione che avrebbe diritto a crescere in un mondo sicuro, accogliente e pieno di opportunità.

La sua morte ci impone una riflessione collettiva sulla responsabilità che tutti abbiamo, come istituzioni, cittadini e adulti, di proteggere i più giovani e di garantire loro un ambiente in cui possano vivere senza paura.

Bene i minuti di silenzio, ma che non restino solo atti simbolici per lavarci la coscienza. Non è più accettabile che una sola delle nostre figlie possa morire per mano di assassini che considerano la propria ragazza, la propria donna o ex, una proprietà della cui vita poter disporre.

Servono decisioni concrete e forti della politica che certamente garantiscano pene esemplari per reati tanto efferati, ma che anche formino i giovani al rispetto, a un’affettività sana.

Esprimo la mia più sentita vicinanza ai genitori, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Martina. Insieme, dobbiamo fare tutto il possibile perché tragedie come questa non si ripetano mai più".