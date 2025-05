Forza Italia: destinare i fondi anche alle strutture extralberghiere L'appello di Martusciello, Savastano e Guangi

"Condividiamo l’appello di Atex Campania ed Ex Sa sul destinare i fondi provenienti dai contratti di sviluppo dal Ministero del Turismo anche al settore extralberghiero. Il governo sta lavorando velocemente e favorevolmente sul comparto turistico ed è importante non escludere da tali politiche chi oggi rappresenta una fetta importante del settore".

E' quanto scrivono in una nota il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, Il segretario cittadino di Forza Italia Napoli Iris Savastano e il vice presidente del consiglio comunale Salvatore Guangi.

"Il turismo, come altri rami dell’economia italiana è sostenuto da centinaia di piccole e medie imprese, occorre agire anche per loro.

Mettere in condizione le strutture extralberghiere sane di poter competere con le strutture ricettive degli altri paesi. Auspichiamo che il governo ascolti tale appello poiché tale direzione è necessaria per combattere e marginalizzare le strutture abusive e irregolari dato che per ottenere i finanziamenti ministeriali occorrerà essere in regola".