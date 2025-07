De Luca: "Volevamo terzo mandato per completare opere straordinarie" "Andiamo avanti lo stesso. Israele? Sta seminando un fiume d'odio"

"Abbiamo avuto in una giornata 70 e più morti tra quei poveri disperati che erano alla ricerca di un po' di farina". Si dice sconvolto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della guerra a Gaza dicendo che il governo di Israele "sta costruendo un fiume di odio che andrà avanti per decenni". De Luca ha detto ancora che a Gaza "sono stati uccisi 200 giornalisti per evitare che sia documentato questa barbarie". "Sono di questi giorni le dichiarazioni di ministri israeliani che dicono di voler distruggere le fondamenta dello Stato Palestinese", ha proseguito e "stanno distruggendo le basi materiali per avere due popoli e due Stati, nel silenzio generale. E l'Europa sta dando un esempio di viltà".

"Non abbiamo tempo per seguire la politica politicante. Noi avevamo lavorato per il terzo mandato per completare opere importanti. Non è stato così ma andiamo avanti lo stesso". Ha detto poi De Luca che ha elencato quanto si sta facendo nel settore sanità per bloccare il flusso della mobilità passiva, ovvero di pazienti campani che vanno a curarsi altrove. De Luca ha poi precisato che la chiusura del punto nascita di Sapri non è della Regione "ma del Governo". Annunciata la costituzione di una struttura logistica per la gestione dei farmaci. Si tratta di un unico grande centro di gestione per avere il controllo sull'uso e per scongiurare gli sprechi. Un progetto che prevede un investimento di 70 milioni che sarà a carico del futuro gestore anche se il controllo del centro del farmaco sarà sempre della Regione e delle singole Asl.

La Russia è colpevole perché ha invaso l'Ucraina ma l'Occidente non è innocente". Lo ha detto nel corso del consueto appuntamento sui social del venerdì il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando del lungo conflitto in Ucraina. De Luca criticando la decisione di inglobare nella Nato diversi paesi una volta aderenti al Patto di Varsavia ha ricordato le parole di papa Francesco, che disse "Ma se voi della Nato abbaiate davanti alle porte di casa della Russia cosa vi aspettate?" "La Nato si è estesa contro il perimetro occidentale della Russia e noi ci stiamo armando contro il pericolo. Ma il pericolo da chi viene?", ha proseguito ancora De Luca. "Noi stiamo spingendo la Russa verso la Cina popolare e in Europa stiamo creando la potenza militare della Germania", ha concluso De Luca.